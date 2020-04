Sensibiliser sur le Covid-19: Un travail complexe

Le Togo, comme la plupart des pays de l’Afrique subsahariens, est touché par le Covid 19. Pour le moment pas à une grande échelle. Ainsi le Togo en est à 84 cas confirmés et 6 décès. Toutefois, dans la crainte que l’épidémie ne prenne une ampleur dramatique, dans un pays avec un système sanitaire précaire, des dispositions sont prises au jour le jour pour prévenir la maladie. Et une des stratégies est la sensibilisation afin que les populations aient le maximum d’informations qui leur permettent de se protéger de la maladie.

Radio Ephphatha, la Voix du Presbytérien, est une radio confessionnelle appartenant à l’Eglise Evangélique Presbytérienne du Togo. Elle est aussi sur le front dans cette sensibilisation. La tâche n’est pas aisée. En effet, les populations au Togo, ont toujours su transcender leurs problèmes, souffrance et autres au travers de leur foi, par une confiance en un Dieu qui peut tout. Et dans le cas d’espèce, un Dieu qui peut les exempter de la maladie. Du coup pour certains, il n’est pas question de respecter les mesures barrières pour prévenir la maladie, mais prier simplement. Alors nous essayons d’avoir des programmes qui expliquent aux auditeurs, qu’il faut bien prier mais il faut aussi respecter les consignes de sécurité. Il faut donc montrer la compatibilité entre ces mesures et la Bible. Les Eglises étant fermées, le seul moyen de toucher les fidèles reste la radio, pour que le refus de certains de ne pas respecter les règles ne mette en péril toute la communauté. Il faut aussi pouvoir toucher le maximum, et surtout les couches vulnérables en intensifiant les programmes en langues locales.