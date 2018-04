Propuestas con enfoque de género para la agenda de desarrollo post-2015

By on March 05, 2015

Propuestas del Seminario regional de WACC - América Latina:

El Derecho a la Comunicación con enfoque de género en la Agenda de Desarrollo Post 2015

La cola del pez: principales obstáculos para la representación equitativa y sin estereotipos de las mujeres en los medios de comunicación

Las y los asistentes al Seminario identificaron como uno de los principales problemas para lograr la representación equitativa y sin estereotipos de las mujeres en los medios de comunicación, la persistencia de una concepción patriarcal que permea a la sociedad civil, al Estado y a los medios de comunicación.

Según el análisis realizado por las personas participantes, en la sociedad la concepción patriarcal provoca resistencias a los temas de género y feminismo, así como un imaginario social que se aprende desde la infancia y donde se fijan roles estereotipados. En los sectores académicos, sobre todo en las carreras vinculadas a la comunicación, el periodismo y tecnicaturas que forman profesionales de la comunicación, se carece de formación sobre derechos y enfoque de género, o estos no siempre tienen solidez teórica al respecto. Por lo tanto, es necesario introducir un cambio en las currículas de las carreras relacionadas con la temática de derechos de la humanidad y de las mujeres en particular.

En los medios de comunicación, el patriarcado se concreta en una utilización de la imagen de la mujer que es violenta y cargada de prejuicios y estereotipos, así como un manejo inadecuado del lenguaje. Además, esta concepción patriarcal está insertada en el imaginario social de quienes producen, deciden, regulan y difunden los mensajes. En ese sentido, las mujeres son discriminadas a pesar de su capacidad.

La relación entre medios, Estado y poderes fácticos, así como la concentración de la propiedad de los medios de comunicación y la preeminencia de lo comercial y espectacular en las noticias y contenidos que se transmiten por las empresas mediáticas también impone un manejo de los temas que carece de perspectiva de derechos y enfoque de género. Esto se refuerza por la falta de formación, conciencia y sensibilización de género en los dueños de estas empresas, jefes editoriales y periodistas. Desde los medios, en muchos casos se desprestigia el movimiento de mujeres. Además, las organizaciones de género han tenido aún un débil impacto en sus acciones de incidencia.

Si bien algunos Estados latinoamericanos han impulsado leyes a favor de las mujeres y de la equidad de género, estas no han sido acompañadas por otras políticas de inclusión y muchas veces no se ha traducido en acciones prácticas ya sea por la falta de seguimiento, por la carencia de presupuesto o por ambos factores. Tampoco se ha concretado políticas de distribución más equitativa del poder de forma que las mujeres tengan mayor participación en la toma de decisiones y persiste la desigualdad salarial no sólo en el Estado, sino en las empresas privadas.

El cuerpo: principales propuestas para lograr la representación equitativa y sin estereotipos de las mujeres en los medios de comunicación

PROPUESTAS PARA LA AGENDA GLOBAL DE DESARROLLO POST 2015

TRANSVERSALIZAR EL ENFOQUE DE GÉNERO EN LA EDUCACIÓN FORMAL INICIAL Y UNIVERSITARIA. PROMOVER LA ALFABETIZACIÓN DIGITAL EN EL ESTADO Y EN LA SOCIEDAD CIVIL, ASÍ COMO EL SOFTWARE LIBRE PARA LA PRODUCCIÓN DE MATETRIALES DE COMUNICACIÓN LIBRES DE ESTEREOTIPOS. IMPULSAR MARCOS REGULATORIOS Y NORMATIVOS QUE PROMUEVAN LA DEMOCRATIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LA ASIGNACIÓN DE FRECUENCIAS Y LA APERTURA DE ESPACIOS PARA LA PROMOCIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO. DESARROLLAR POLÍTICAS PÚBLICAS DE CUIDADO Y DE ARMONIZACIÓN DE TRABAJO Y FAMILIA PARA QUE TANTO MUJERES COMO HOMBRES PUEDAN DESEMPEÑAR SUS FUNCIONES PÚBLICAS Y TENER LAS MISMAS OPORTUNIDADES LABORALES. APOYAR LA FORMACIÓN DE OBSERVATORIOS CIUDADANOS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN. PROMOVER HERRAMIENTAS DE AUTOREGULACIÓN DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN COMO LOS CÓDIGOS DE ÉTICA Y DEFENSORES O DEFENSORAS DEL LECTOR, AUDIENCIA Y TELEVIDENTE, QUE EVALÚEN ASPECTOS RELACIONADOS CON LA DIFUSIÓN DE ESTEREOTIPOS Y DE VIOLENCIA DE GÉNERO.

PROPUESTAS PARA LA AGENDA DE WACC-AL Y SU MEMBRESÍA

INCIDIR EN LOS ESPACIOS DE FORMACIÓN DE PERIODISTAS Y COMUNICADORES PARA LA INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS.

Formación integral para periodistas y ciudadanía, promover lectura crítica de medios; formación para diversos grupos y colectivos

Cátedra WACC en el derecho a la comunicación: en convenio con centros universitarios; foros, debates, espacios de intercambio. Material producido; difusión. Unificar el material para entregar como insumo en la cátedra Cursos a distancia con plataforma de WACC; con convocatoria amplia a productores de mensajes: publicistas, comunicadores/as, universidades, etc. INCIDENCIA EN MARCOS REGULATORIOS Y NORMATIVA:

Incidencia en marcos regulatorios: equidad de género, autonomía, derechos humanos

Regulación en los países sobre medios de comunicación; que el GMMP sea un instrumento para eso

Generar espacios de debate y formación en los medios públicos

Incidencia en políticas públicas

Generar debates sobre libertad de expresión y el derecho a la igualdad entre los géneros como principio ARTICULACION Y REDES:

Alianzas de colectivos para trabajar los derechos con base en estrategias comunes

Alianzas para difusión y e intercambio de experiencias: materiales, manuales.

Fortalecer espacios y movimientos de mujeres, promover liderazgos, hacer alianzas con ONG y Estado, incorporar a los medios para generar espacios de formación, desde las organizaciones de mujeres ACCIONES DE INCIDENCIA MUNDIAL:

Campaña sostenida

Marcha internacional por el derecho a la comunicación en diversidad y la comunicación como derecho: fotografía, videos, redes sociales, testimonios, dentro de una lógica del Sumak Kawsay

Promoción y fortalecimiento de observatorios nacionales y regionales

Alianzas para exigibilidad del derecho a la comunicación

Incidir con el material y los resultados del monitoreo para incidencia en todos los niveles. Dar una valoración de enorme magnitud al GMMP Aliados estratégicos para difusión de material GMMP



3. La cabeza: una visión común



Las y los participantes del seminario identificaron como visión:

Lograr la igualdad de género como condición para cualquier agenda de desarrollo, que incluya el derecho a la comunicación como un elemento inherente a las necesidades y demandas de la ciudadanía para el ejercicio pleno de todos los derechos, y una sociedad respetuosa de la diversidad, con una mayor conciencia de la necesidad de democratización de los medios de comunicación.