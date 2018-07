Comunicación mundial: ¿Adiós al espacio y el tiempo?

Carlos A. Valle fue Secretario General de la WACC 1986-2001. Ex Presidente del organismo evangélico del filme, INTERFILM, y autor de Comunicación es evento (1988), Comunicación: modelo para armar (1990), y Communication and Mission: In the Labyrinth of Globalisation (2002). Actualmente colabora con ISEDET, Buenos Aires, enseñando cursos de comunicación y escribiendo artículos para diversas publicaciones.