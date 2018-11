“Aprender más sobre la radio fue lo que me motivó”

By Elsa Rucal, Presidenta de Radio Ixchel, con revisiones del personal de la WACC on January 26, 2018





Foto: Radio Ixchel, publicada con autorización

Fernanda Perez* es una niña maya Kaqchikel de 14 años; se dedica a estudiar, a ayudar a su mamá con las tareas de la casa y a cuidar de sus hermanitos. Su madre trabajabordando la indumentaria maya de Sumpango. Ingrid explica que el próximo año volverá a la escuela con una nueva visión del mundo ya que lo aprendido en los procesos de formación radial organizados por Radio Ixhchel con el apoyo de la WACC y de Cultural Survival en 2017 le han ayudado mucho a conocer sus derechos.

Fernanda, junto a otros 19 niños y niñas entre las edades de 5 a 14 años, participaron en el proceso de formación impulsado por Radio Ixchel en Sumpango Sacatepéquez, Guatemala, el cual inició en abril y culminó en agosto de este año.

Temas como Derechos de la niñez, leyes sobre el trabajo infantil, cosmovisión Maya, cultura y tradición oral, idioma kaqchikel, pintura y arte fueron algunos de los temas abordados cada sábado con los niños y niñas para fortalecer su identidad como descendientes del pueblo Kaqchikel. La formación técnica también fue uno los ejes centrales a trabajar con ellos por 1o que la elaboración de guiones, entrevistas, reportajes, grabación y edición de audios complementó su conocimiento.

“¡Antes tenía miedo! Saber que tenía que hablar en público me ponía muy nerviosa. Ahora que estoy aprendiendo locución ya casi no: me siento más segura de lo que voy a decir y al estar frente a un público", dice Fernanda emocionada al hablar de su experiencia en este diplomado.

Pero no solamente es Fernanda la niña que ha logrado vencer el miedo y fortalecer sus capacidades. Otras 12 niñas y 7 niños también participaron activamente. Durante los 5 meses de talleres hubo un avance notorio en las capacidades de socialización, aprendizaje y desarrollo de capacidades técnicas.

Jorge Ramiro Yol es un padre de familia que motivó a su hija Sonia* de 7 años a participar en los talleres. “Lo que me ha contado mi hija en estos meses de capacitación que lleva aquí, es que aprendido sobre los derechos de los niños y las obligaciones que también ellos tienen. Yo Ia motivé porque en otro lado no le van a enseñar lo que aquí le están enseñando”

Durante los dos meses siguientes, los niños y niñas realizaron cuñas radiales, entrevistas y reportajes sobre los temas impartidos al inicio del proceso de formación, poniendo así en práctica todos sus nuevos conocimientos técnicos. Muchas de la cuñas fueron difundidas por Radio Ixhcel a través de la red de radios comunitarias a nivel nacional como parte de una campaña denominada "Fortaleciendo la participación de la niñez en la Radio Comunitaria".

Este proceso de formación se clausuró con la participación de los padres de familia y niños en un evento de celebración. La ocasión se aprovechó para distribuir un diploma avalado por Cultural Survival y WACC.

Actualmente los niños forman parte del equipo de radio Ixchel como conductores y programadores los sábados en el marco del programa “Paraíso infantil”, un espacio dedicado para los niños en donde ellos abordan diferentes temas relacionados con la niñez.

Con estos espacios, Fernanda ve reflejado su sueño de ser locutora a los 14 años, aunque ella sabe pero este este es solo el comienzo de la apertura de espacios para niñas Kaqchikeles en Sumpango. "Escuchando la radio fue donde me entere de los talleres, pero aprender de radio y locución fue lo que me motivó" agrega Fernanda.

*Nombres ficticios para proteger la identidad de las niñas y los niños que participaron el proyecto.

--------------

Este Proyecto fue realizado con el apoyo del Programa de Comunicación para el Cambio Social de la WACC. Para mayor información sobre el trabajo de la WACC en defensa de los derechos a la Comunicación, por favor contactar a Lorenzo Vargas LV@waccglobal.org

